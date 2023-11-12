



أكبر رهان خاطئ للمليشيا وحلفها هو الرهان على انقلاب الجيش ضد الإسلاميين من أجل الاتفاق مع حلف الجنجويد-قحت.

لن تقدم قيادة الجيش على خطوة كهذه. لأنها لو فقدت دعم الإسلاميين ستكون قد استسلمت لحلف الجنجويد-قحت دون أن تملك أي قدرة على المقاومة. ولكن الأخطر من ذلك هو فقدان السند الشعبي، فهناك سخط شعبي واسع أكبر وأقوى تأثيراً من الإسلاميين وهم مجرد جزء منه، على مليشيات الدعم السريع وكل ما يرتبط بها وكذلك على شلليات قحت. ستكون قيادة الجيش قد جازفت بفقدان كل السند الشعبي وفتح أبواب الجحيم على نفسها، هذا بالإضافة إلى الرفض داخل مؤسسة الجيش نفسها جنوداً وضباط.

إذا كنت البرهان لماذا أجازف كل هذه المجازفة عديمة الجدوى من أجل إرضاء الأشخاص الذين أرادوا قتلي صبيحة 15 أبريل؟ هذا مستحيل، ولكن يبدو أن حلف الجنجاقحت يعشق المستحيلات.

حليم عباس

