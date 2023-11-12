ما بال الأسمنت أصبح أعز من الدم!





مات أكثر من 42 لاجيء قبل أيام في إحدى معسكرات اللجوء بدولة تشاد من الجوع، و قُتل الإسبوع الماضي فقط، ما يزيد عن 400 شخص في إقليم دارفور مع زيادة إحتمال العدد، و حُرقت أكثر من ثلاث قُرى بأسواقها ومحاصيلها، في شمال كردفان و دارفور .

مما يهدد الجوع أكثر من مئتي ألف شخص فيها. وكل ذلك تم بواسطة المليشيا المتمردة.

وبعد هذا كله يخرج لنا أذيال التمرد من شرفات الفنادق ليحدثونا عن ذكرياتهم في جسر شمبات وتاريخ بناءه، ليُحيد الجسر، إن حُيد، فما أجدُ أعظم من دم سوداني يسيل، وهؤلاء الخونة يضعون التبرير للقتل و السحل، تحت أجندة لا يمكن وصفها إلا أنها مشتركة مع التمرد في عدوانه.

حسان الناصر