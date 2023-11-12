بالصور.. والي القضارف يقدم واجب العزاء لأسرة شهيدي انهيار مبنى وسط السوق

قدم والي القضارف المكلف يرافقه عدد من أعضاء الحكومة ولجنة امن الولاية قدموا واجب العزاء لاسرة الشهيدين سعيد ابكر محمد ومحمد ابكر محمد الذين توفيا اثر انهيار جزئي بمبنى وسط سوق القضارف العمومي.