



أيتها الارض..

أيتها الأرض ..

متى يزينك العقل والعدل والحزم

أيتها الارض …

متى تقفين حرة وواعية

أيتها الضعيفة ..متى تقوين

أيتها الارض ..

ارهقتنا!!

اثقلتِ علينا …

انت لم تكوني يوماً وفية…

حين تخافين ..

تقفين ..

مكسورة ..منتهكة ..وحيدة

يسرقك ..ويبيعك في سوق النخاسة

ندماءك ..ورفقاء ليالي السمر

خدعوك ..بالشعارات ومعسول الكلام

اخذوا منك كل شئ ..

وأعطوك ظهرهم

وضحكة صفراء وصفير ..

وعلامة النصر مرفوعة

تتلفتي ..بين يدي الذئاب ..

تصرخين همساً ودمعك مدرار

ومرةً بعد مرة لا يسمعك … غيرهم

لا يقترب منك وانت حطامٌ .. غيرهم ..

لا تجدي ..لقدرك سوى

اصحاب الدماء الزكيّة

والأرواح النورانيّة ..

والألسن الذاكرة النديّة..

يتدافعون لحمايتك ..

لرفعك ..لرد كرامتك ..

والانتقام لشرفك..

لكنك ..

كما تفعلين كل مرة

حين تأمنين ..

تعودين لذات الضلال .لذات الكذب ..

والنفاق ..لذات اليؤس ..

حين تأمنين …

تقفي بين الناس فخورة ..

وتحت قدميك قد ثبتت الارض جماجمهم ..

ومهدت دماءهم التراب ..واخضرّ الزرع من عرقهم ..

وأمنت انت ومن معك ..بفضلهم ..

ورغم ذلك ..كعادتك

لا تعضين إلا اليد ..التي أنقذتك

ولا تبصقين الا على ذلك النبل ..

تشيحين بوجهك ..عن ذاك البهاء

لتحدقي في الظلام ..

لكننا تعبنا..ارهقنا النزف

ما عدنا ..نحتمل

مضى عنا الأبهى والأجمل ..

ممن ادخرناهم لغد

ان لم ترتوي ..وتعقلي ..

لن تجدينا في غدِ

أيتها الارض لقد جللّنا الحزن

أيتها الارض ليس لمن يفدونك مثيل

أيتها الارض ..يريدك الجميع جائزة

وكنت للعابرين وسام سماوي

ارجوك ارتوي

ارجوك ارتوي

سناء حمد