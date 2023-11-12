راشد عبد الرحيم: تدمير الكبري





تم تدمير كبري شمبات الحيوي الرايط بين أم درمان و بحري فانبري المتمردون لإتهام القوات المسلحة بذلك . إذا كانوا هم الكاسبون من هذه العملية فلم العويل .

إذا كان الجيش هو الذي فعل فقد أحسن و أجاد لأنه بذلك افقدهم طريقا مهما يتخذونه معبرا لقواتهم القادمة من دارفور إلي بحري و الخرطوم خاصة لتعويض هلكاهم في المدرعات و غيرها من المواقع .

القوات المسلحة هي الجيش الوطني الذي يحق له أن يدمر كل مكامن الخطر و التهديد . الذي بني الكبري هو الحكومة و ليس التمرد و هي القادرة علي إعادة ترميمه .

تعطيل الكبري سيسهم بقوة في نهاية التمرد في العاصمة .

إنتصارات القوات المسلحة المشرفة كادت أن تكتمل و إذا أمكن أن تكتمل بعد التدمير فهذا يحفظ الكثير من الأنفس و الأرواح .

التمرد هو اكبر جماعة كاذبة و مضللة يشهدها السودان . أكاذيبهم تدل علي هزيمتهم الت تسعدنا . المتمردون دمروا المستشفيات و المصانع و قصفوا البيوت . دمروا أبراج المقرن و مستشفي شرق النيل و سكت الناعقون و المتباكون علي جسر شمبات عن كل ذلك .

تعطيل الجسور و الطرق و الممرات لوقف الهجمات أمر طبيعي و معتاد في كل العالم . مصر أغلقت قناة السويس و أوكرانيا دمرت جسورا . قحت البائسة أغلقت الجسور من قبل لمنع التظاهرات ضدها .

نحن نصدق القوات المسلحة في كل قولها . و نحن معها في كل مواقفها سلما و حربا .

راشد عبد الرحيم