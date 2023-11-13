شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة فتاة سودانية تقدم وصلة رقص “فاضحة” داخل منزلها على أنغام (بالضره إن شاء الله راجل مره) وساخرون: (النصيحة البورة حارة وبتعمل اكتر من كدة)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حظي مشاهدات ومشاركات واسعة على السوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة فتاة سودانية وهي تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة.

ورقصت الفتاة بأزياء مثيرة للجدل داخل منزلها على أنغام أغنية البنات الشهيرة (بالضره إن شاء الله راجل مره) وسط سخرية كبيرة من قبل المتابعين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الرواد والمتابعين, فقد كتب أحدهم ساخراً: (النصيحة البورة حارة وبتعمل اكتر من كدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين