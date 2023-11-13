شاهد بالفيديو.. عروس سودانية ترقص بشكل هستيري وهي جالسة بجوار عريسها داخل سيارة “الزفة” على أنغام (تايتنك يا وليد الناس) وساخرات يعلقن: (عروس قادرة)





أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان ضحكات متابعيه على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية جالسة بجوار عريسها داخل سيارة “الزفة” التي تقلهم لمكان الفرح.

العروس تفاعلت في الرقص بشكل هستيري على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف (تايتنك يا وليد الناس), تعليقات المتابعات للمقطع من الجنس اللطيف جاءت ساخرة, حيث كتبت إحداهن: (عروس قادرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين