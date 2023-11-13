شاهد بالفيديو.. صراع ساخن بين الفتيات داخل “تيك توك” على نجم السوشيال ميديا المثير للجدل جوان الخطيب وإحداهن تتحدى منافستها: (أنا مرتو وشلبتو)





شهد تطبيق “تيك توك” الشهير صراع ساخن وحاد بين فتاتين إحداهن سودانية والأخرى من دولة جنوب السودان على نجم السوشيال ميديا المثير للجدل جوان الخطيب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع تنافس الفتاتين على الناشط المثير للجدل.

وكشفت الفتاة السودانية لمنافستها الجنوبية إسراء عن خطفها للخطيب, وذلك بعد أن أرادت إسراء معرفة الفتاة التي تتحدث معه, لتباغتها الفتاة (أنا مرتو وشلبتو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين