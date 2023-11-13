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شاهد.. صورة الفنانة إنصاف فتحي وهي جالسة مع زوجها تحت شجرة تخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعون: (أكثر فنانة سودانية محترمة.. ربنا يهنيك ويسعدك)

2023/11/13

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صورة وجدت حظها من الاهتمام والمتابعة من قبل الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة الفنانة السودانية الشابة إنصاف فتحي وهي جالسة مع زوجها مهند, تحت إحدى الأشجار بالسودان.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع الصورة بشكل غير مسبوق مع تعليقات ممتدحة الفنانة الخلوقة, وكتب عدد من المعلقين تعليق متكرر قالوا فيه: (أكثر فنانة سودانية محترمة.. ربنا يهنيك ويسعدك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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