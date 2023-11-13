كبري شمبات.. الجزء الذي يحتاج اعادة تاهيل حوالي 170 متر
د.منتصر مامون (متخصص في علم انشاءات الجسور جامعة افريقيا العالمية المدير العام لهيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم) يكتب:
□ جيش يبني ومليشيا تهدم
□ كبري شمبات افتتحه الفريق ابراهيم عبود.
□ تم تشييده في الفترة 1963- 1966
□ مشيد بنظام ( Balance Cantilever BoxGirder)
□ المقاول شركة ايطالية، وهي ذات الشركة المنفذة لجسر القوات المسلحة 1973 في عهد المشير نميري
□ تم استهداف المليشيا المتمردة للجسر بين الدعامتين (Piers) مما ادري لانهيار كامل في الSpan، وعليه ومن خلال نظرة أولية فانه بالضرورة قد انهار.
□ النظام الانشائي حول الدعامتين ( يشكل مع الدعامة حرف T ) والذي لم ينهار بعد (غالبا) مايتم ازالته لاحقا او تعديل النظام الانشائي.
□ عليه يكون الجزء الذي يحتاج اعادة تاهيل حوالي 170 متر، والجيد في الامر هو عدم تعرض الدعامات للانهيار والاصابة.
د.منتصر مامون
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