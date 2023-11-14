هزيمة المؤامرة باتت أقرب من أي وقت مضى





القوات المسلحة و قوات العمل الخاص ( هيئة العمليات) و المجاهدين و المستنفرين يبذلون أرواحهم و دماءهم من أجل الوطن و المواطن و يلقنون المليشيا الإنقلابية المتمردة المجرمة دروسا قاسية و يتقدمون في كافة مسارح العمليات .

أمس في جبل الأولياء جرت أحداث معركة كانت ملحمة بطولية عظيمة سيسجلها التأريخ في سفر قواتنا المسلحة الباسلة و لن ينساها من نفد بجلده من المتمردين المجرمين .

الدعاء الذي هو أمضى سلاح للمؤمن ، و النشر الإيجابي و الدعم و المؤازرة تعتبر أقل واجب يمكن أن نقدمه لقواتنا و هي تخوض معارك الكرامة و تواجه أكبر مؤامرة ضد دولة مستقلة في تأريخ العالم الحديث ، حشدت لها قوى الشر الإقليمية و الدولية من السلاح و العتاد و الأموال ما يكفي لتحرير فلسطين من أجل فرض أجندتها الإقتصادية و السياسية على بلادنا و شعبنا .

لا يخالجني أدنى شك و لا يتزحزح يقيني أبداً بأن النصر في نهاية المطاف سيكون حليف بلادنا و قواتنا و هو قريب بإذن الله .

فنحن لم نعتد على أحد و لكنهم بغوا و اعتدوا علينا و على بلادنا .

و الله جل و علا يقول :

( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

هزيمة المؤامرة و القضاء على التمرد باتت أقرب من أي وقت مضى .

الله أكبر و النصر لقواتنا المسلحة و لشعبنا العظيم

و الخزي و العار للمليشيا و داعميها في الداخل و الخارج

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

13 نوفمبر 2023