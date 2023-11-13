🔴 تنبيه عاجل ومهم.. الجنوبيون هل هم مستنفرين جدد للدعم السريع..؟





#تنبيه عاجل ومهم

مشاهدات ميدانية اليوم في كوستي وربك

مشاهدة لشهود عيان اعداد كبيرة من اللاجئيين الجنوب سودانيين وهم يركبون عربات في طريق عودتهم للخرطوم..

هل هم مستنفرين جدد للدعم السريع..؟

الرجاء التأكد وتنبيه لكل الجهات الاستخبارات والاجهزه الأمنية.

اي شاب جنوبي جاي بكبري كوستي أو معابر الجبلين ماشي على الشمال يفترض القبض عليه وتسليمه لدولة الجنوب خصوصا النوير لأنهم مقيمين في معسكرات لجوء جنوب كوستي وجنوب الجبلين ، اسمحوا فقط بعبور كبار السن والنساء والأطفال وايضا اي شاب من المناطق دي يتحجج بانه ذاهب لمناطق الذهب المليشيا تقدم اغراءات تقيلة للشباب والمراهقين ما يحدث أمر خطير بسبب 2000 جنيه رشوة عبور البلد دمرت والمواطن حقه مسلوب ، بصريحه العبارة على سلطات ولاية النيل الأبيض مراجعة عمل نقاط التفتيش .

ارجو من كل نظامي مساعدة إخوانه ودفعته في مناطق العمليات تشديدك للرقابة في نقاط التفتيش كما انك تشارك في المعارك رفقتهم .

نصر من الله وفتح قريب

بشير يعقوب