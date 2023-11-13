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نقابة الصحفيين السودانيين: بعض المواطنين بمدينة الجنينة قتلوا داخل المستشفى وهم يتلقون العلاج

2023/11/13
الجنينة
الجنينة

قالت نقابة الصحفيين السودانيين بأن شهادات وتقارير كشفت عن سقوط أكثر من 700 قتيل بمنطقة اردمتا بمدينة الجنينة في الفترة من 2 نوفمبر الحالي وحتى التاسع منه جراء الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
– بعض المواطنين بمدينة الجنينة قتلوا داخل المستشفى وهم يتلقون العلاج كما تم استهداف وقتل بعض قادة الإدارة الأهلية وأسرهم داخل منازلهم ولم يستثني القتل حتى العجزة والأطفال.
– ندين هذه الممارسات وندعو للوقف الفوري للقتال وإجراء تحقيق شفاف ومستقل عن جميع الحوادث التي أنتجتها الحرب
– ندعو المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط على طرفي الحرب للوقف الفوري للقتال والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وسحب المظاهر العسكرية من الأعيان المدنية.
الجزيرة – السودان

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