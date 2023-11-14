زيارة أحفاد النوبة السودانيين ضاحية كيبيرو في نيروبي





أرجو أن يستن الرؤساء السودانيين الذين يزورون نيروبي سنة زيارة النوبة Nubians في ضاحية كيبيرو في نيروبي وذلك تعزيزا للروابط التاريخية والثقافية مع أحفاد الجنود السودانيين الذين تم خداعهم في 1889م وتخلفوا عن إخلاء مديرية خط الإستواء في مؤامرة أطلق عليها بعثة إنقاذ أمين باشا.

لاحقا استخدمتهم الامبراطورية البريطانية في تأسيس دويلات يوغندا وكينيا وعند استقلال هذه الدول ألقت بهم عكس الريح دون ترتيبات تضمن وضعهم كمواطنين في بلاد ولدوا وعاشوا فيها لأجيال.

يعيشون اليوم دون جنسيات (بدون Stateless) ودون حقوق مواطنة في أكبر ضاحية لبيوت الصفيح في أفريقيا ووجودهم يهزم إدعاءات الهوية الأفريقية.

يتحدثون لغة عربية إسمها كينوبي Kenubi تشابه عربي جوبا وصمود هذه اللغة سببه تمسكهم بالإسلام والكثير من العادات السودانية خاصة في المأكولات والزواج.

النوبة السودانيين في كينيا هم المعادل الأفريقي لعرب الشتات في السهل الأفريقي الغربي ، مع الفارق أن وجود عرب الشتات قديم يعود بعضه لما قبل الإسلام وزمن الفتوحات وهجرات بني هلال ، وهؤلاء وجودهم في شرق أفريقيا عمره 120 عاما ولكنها كافية للحصول على حقوق المواطنة.

ألم أقل لكم أن السودان هو فردوس التجنس وجنة حقوق المواطنة ؟

#كمال_حامد 👓