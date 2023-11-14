رأي ومقالات
ظهور علني ومكثف لمرتزقة ليبيين يقاتلون مع عصابات التمرد
• طوي اليوم صفحات جديدة من كتاب البطولة وسفر الملاحم الذي سطرته القوات المسلحة السودانية علي تراب منطقة جبل أولياء ..
• كعادتها ، انتحرت مليشيا التمرد علي مداخل جبل أولياء .. كشفت العمليات العسكرية نهار ومساء اليوم حالة الضعف وغياب التنظيم العسكري في صفوف قوات التمرد التي درجت علي طريقة أضرب وأهرب ..
• أخطر ما أثبتته معارك اليوم في جبل أولياء الظهور العلني والمكثف لمرتزقة ليبيين يقاتلون مع عصابات التمرد ..
• ستتوالي معارك الجبل لتحرق ماتبقي من شتات كلاب صيد التمرد ..
عبد الماجد عبد الحميد
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