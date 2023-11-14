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شاهد بالصور والفيديو.. من إحدى القرى السودانية.. فتاة حسناء تستعرض جمالها بالثوب الأنيق وتدهش المتابعين وجمهور مواقع التواصل يطلق تعليقات الغزل

2023/11/14

أبهرت فتاة سودانية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو حقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع متداول الفتاة الحسناء وهي تستعرض جمالها بالثوب السوداني الأنيق.

https://www.facebook.com/reel/2041037336229401?mibextid=kcDB8O

وظهرت الفتاة في إحدى القرى السودانية الواقعة على النيل, المقطع وجد حظه من التداول والشهرة مع تعليقات متغزلة من قبل المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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