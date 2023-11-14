شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنانة إنصاف فتحي.. شاب سوداني يوثق لحظات هجرته الشاقة من الخرطوم إلى دارفور ومنها إلى تشاد وأثيوبيا مروراً بكولومبيا والمكسيك حتى حقق حلمه بدخول أمريكا





وثق شاب سوداني عبر صور قام بتجميعها كواليس رحلته الشاقة والتي بدأت بفكرة وهو داخل العاصمة السودانية الخرطوم قبل الحرب التي شهدتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الرحلة الشاقة للشاب الذي كان يحمل هدفاً بدأت من الخرطوم وتوجه بعدها لإحدى مدن دارفور.

من دارفور إنطلق الشاب نحو دولة تشاد والتي توجه منها نحو أثيوبيا ثم تركيا مروراً بدولة كولومبيا ودخول المكسيك حتى أكمل حلمه بالوصول للولايات المتحدة الأمريكية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين