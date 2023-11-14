شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة وهي تغني (أنا باكية فيهو وأنا كلي ليهو)





عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي, الملقبة بـ(منوية) للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهور شهلي, خلال مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها عبر تطبيق “تيك توك” الشهير.

https://www.facebook.com/reel/3732818090298656?mibextid=kcDB8O

وظهرت أمنية والتي يلقبها متابعيها بحسناء السوشيال ميديا وهي تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام (أنا باكية فيهو وأنا كلي ليهو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين