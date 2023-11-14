



رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون غير حزبي بالتأكيد، ولكن لا يُمكن أن يكون من المحايدين في هذه الحرب (جماعة لا للحرب وطرفي النزاع).

رئيس الوزراء يجب أن يكون مشهود له بمواقف واضحة مع الجيش ضد المليشيات ومع السيادة الوطنية ضد التدخلات الأجنبية ومع التوافق والوحدة الوطنية ضد الإقصاء والتقسيم وتمزيق البلد. باختصار رئيس الوزراء يجب أن يكون نقيضاً لكل ما تمثله قحت ولكل ما يمثله عبدالله حمدوك.

حليم عباس

