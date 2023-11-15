شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن مصري يشكو ويثير ضحكات المتابعين: (جالي المرض في إيديا الاتنين بسبب السودانيين وأغانيهم وأبسط مثال أغنية جاري وأنا جارو)





أثار مواطن مصري ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد المواطن المصري خلال المقطع من تحرك أطرافه أثناء استماعه للأغاني السودانية الخفيفة.

https://www.facebook.com/reel/875922270202117?mibextid=kcDB8O

وضرب الرجل مثالاً بأغنيات الفنان الكبير الراحل سيد خليفة (جاري وأنا جارو) وأغنية (المامبو السوداني) وقال وهو يردد الأغنيتين: (جالي المرض في إيديا الاتنين بسبب السودانيين وأغانيهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين