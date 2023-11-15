بالفيديو.. شاهد الأغنية التي أبكت الفنان الراحل محمد الأمين وعازفه وباحث معروف يكشف الأسباب





أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الفنان الكبير الراحل محمد الأمين نشر مقاطع فيديو بارزة للفنان الذي رحل قبل يومين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن من ضمن المقاطع القديمة للفنان الراحل والتي أعيد نشرها حديثاً مقطع له وهو يبكي ويذرف الدموع أثناء ترديده أغنية (بنتعلم من الأيام).

الصحفي والباحث المعروف د. عبد اللطيف البوني تحدث من خلال برنامجه BN) FM) الصباحي والذي عرض علي شاشة قناة النيل الأزرق الفضائية قبل عدة سنوات عن أغنية تتعلم من الأيام للفنان محمد الأمين.

وذكر البوني خلال حديث الذي رصده محرر موقع النيلين أن الفنان في بعض المرات يعبر عن مشاعره بعدة طرق ومنها البكاء وهو ما فعله الفنان محمد الأمين في هذه الأغنية, حيث انهمرت دموعه ودموع احد عازفيه.

المعروف أن أغنية بتتعلم من الأيام والتي تعد من أشهر أغنيات الفنان الراحل هي من كلمات الشاعر إسحاق الحلنقي ومن الحان الموسيقار محمد الأمين.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين