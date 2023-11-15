راشد عبد الرحيم: زنقة البعاعيت





أمس ظهر البعاتي الثاني عبد الرحيم و غيب الاول حميدتي عن الظهور و لم يجد مساحة في الكلمة التي ألقاها أمس ليذكره او يترحم عليه و فوت علي حلفائه من قوي الحرية و التغيير ليرسموا خطههم و أهدافهم علي لسانه عبر الذكاء الذي يصنعونه به .

ظهور بلا مبررات و بلا طرح جديد بل بحديث يكشف زيف و حيرة التمرد و إنغلاقه و هو يتحدث بحديث القائد للدعم السريع . إنكشفت عورة البعاتي و هو يبتعد عن مهاجمة البرهان و الجيش كما أعتاد دوما .

إنغلق عبد الرحيم علي حاضنته دارفور و كانت هي الحاضرة في الخطاب يترجاها ان تفتح صفحة جديدة و يعدها بأن يحفظ سلامها و يصون حقوقها .

يبذل الوعود الخلب و هو الذي أشعل السودان دمارا و افني أهله قتلا و سحلا و تشريدا و لن تنسي له الجنينة و هو يترجاها ما فعله بأهلها من المساليت و غيرهم .

لم تعد الخرطوم و لا الشمال علي لسان البعاتي الثاني .

تناسي الخرطوم التي تشتعل نيرانا و جحيما تحت اقدام جنوده الذين نسيهم و لم يستحقوا منه تحية و لا تشجيعا علي الصمود .

المرتجفون منهم بدأوا في التسلل هربا من الخرطوم حاملين سلاحهم و متاعهم هاجرين لجرحاهم و موتاهم و هم جثث ملقاة في الطرقات لا تجد من يسترها .

حتي جنوده الذين ينوون مهاجمة الفاشر تجاوز عنهم و باتت دارفور عنده حيث أهله في نيالا و حولها .

كلمات عبد الرحيم هي خيانة جنوده الواضحة و البينة و هو يمهد لينكفئ علي نفسه بحثا عن السلامة . حتي الوسائط و الإعلام الذي كان يحتفي به لم يجد عنده ما يستحق الإهتمام .

حلفاء البعاتي الذين غابوا عن ستر خطابه بشئ من ذكاء مصطنع لن يجدوا بعد اليوم معينا في حليفهم العسكري .

راشد عبد الرحيم