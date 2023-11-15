



معركة الكباري التي يخوضها الدعامة هي معارك عديمة الجدوى وستعجل بنهايتهم في الخرطوم.

كل الكباري التي يحاولون السيطرة عليها هي عبارة عن نقاط في مناطق نفوذ الجيش ويصعب عليهم الاحتفاظ بها حتى لو نجحوا في السيطرة عليها.

فجبل أولياء تعتبر نقطة بعيدة عن مناطق انتشار المليشيات. كذلك كبري الفتيحاب و كبري الحلفايا، كلها تقع ضمن مناطق يتمتع فيها الجيش بوضعية تمكنه من استعادتها حتى لوسقطت. كبري شمبات كان استثناء فهو كبري يقع تماماً في مناطق انتشار وتمركز قوات الدعم السريع في بحري وأم درمان ولذلك تمكنوا من الاحتفاظ به كل هذه المدة.

لن يستطيع الدعم السريع خلق وضعية مشابهة للوضعية كبري شمبات من حيث الانتشار من الجهتين شرق وغرب الكبري في أي من الكباري التي يحاولون عبثاً السيطرة عليها. مثلاً لكي يسيطروا على كبري الفتيحاب يجب عليهم السيطرة على المهندسين. وكذلك بقية الكباري يجب ان يسيطروا على المنطقة المحيطة بها شرقاً وغرباً وهو أمر صعب بالنسبة لمليشيا أصبحت في مرحلة الانهيار.

حليم عباس

