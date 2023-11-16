



مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة مغردا علي منصة X تويتر——

في تطور مهم مجلس قيادات قبيلة الزغاوة يقرر انهاء الحياد والاستنفار لقتال الدعم السريع دفاعا عن الفاشر . يتزامن القرار مع الدعوة للتظاهر ضد الوجود الاجنبي في ام جرس.

وبناء علي ذلك منتظر ان يعلن مناوي وجبريل انتهاء حيادهم. قبيلة الزغاوة قبيلة مقاتلة موحدة الراي في السودان وتشاد

ابادة الجنجويد للمساليت وقتلهم للفور في زالنجي واستباحة نيالا وام كدادة قد اقنع اهلنا الزغاوة ان ال قلو والدعامة لا عهد لهم وان فكرة التخلص من عرب الشتات ودفعهم للسودان سوف يكون الزغاوة اكبر ضحاياه. التحية لهم لتصويب موقفهم…

مبارك الفاضل المهدي

