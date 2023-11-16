شاهد بالصور.. العروس الجنوب سودانية التي تغنت لها الفنانة هدى عربي في حفل زواجها الأسطوري بجوبا تدهش المتابعين بجمالها الملفت ومتابعون: (مبروك وتستاهلي كل السمح)





نشرت عروس دولة جنوب السودان “رجينا” صور من حفل زفافها الأسطوري الذي شهدته إحدى قاعات الأفراح بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت العروس “رجينا” وزوجها “بول” الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان والتي تسابقت على نشر صور حفل الزفاف.

وحظي العروسين بتعليقات مشيدة بالزفاف الأسطوري الذي أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي, وكتبت إحدى المشاركات للصور على السوشيال ميديا: (مبروك يا جميلة وتستاهلي كل السمح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين