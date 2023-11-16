شاهد بالفيديو.. خريج سوداني يقدم فاصل من الرقص الفاضح خلال حفل للفنانة مروة الدولية.. والمطربة تحمسه أثناء الرقص (حلو حلو) وتعلق ساخرة: (دنيا زايلي)





نشرت الصفحة الرسمية للفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من حفل أحيته المطربة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفيديو تم تصويره العام الماضي من حفل تخرج لإحدى الجامعات السودانية وأحيته الدولية.

وأظهر المقطع الخريج وهو يصعد المسرح ويقدم فواصل من الرقص الفاضح مع المطربة التي حمسته بالغناء (حلو حلو), وعلقت الدولية على المقطع في تعليق جديد (يا حليل التخاريج دنيا زايلي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين