قحت والمليشيا: علاقة تبعية مطلقة





في ناس بطالبو الحرية والتغيير بإدانة الدعم السريع وديل غلطانين لأنهم يظنون وجود علاقة ندية بين الدعم وقحت أو يعتقدون أن التحالف بين قحت والمليشيا قائم على الندية ودا غلط كبير في قراءة العلاقة بين الطرفين.

الحقيقة أن قحت مجرد تابع ذليل للمليشيا وما عليها سوى الإذعان لكل تجاوزات المليشيا وتجرع حتى ترفيع المليشيا لكوادر إسلامية كيزانية على قيادة العمل الاعلامي والسياسي للمليشيا، خاصة ملفي المفاوضات والإعلام التي يديرهم كوادر اسلاميين وما على القحاتة سوى السمع والطاعة والاجتهاد في نشر خطاب المليشيا الذي يعده كيزان المليشيا ويوزعه قحاتة المليشيا

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بشير يعقوب

