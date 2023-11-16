



ما يتم تداوله عن المعارك الحربية للجيش على شاكلة حررنا والجيش يحاصر المكان إكس تضرر منه الجيش كثيرا للأسف الإعلام المساند للجيش هو أكبر عائق للجيش دع اخبار الجيش لمكتب الناطق الرسمي باسم للجيش ، فقدنا أبطال بسبب تسرع أغبياء الميديا وتسريبهم لتحركات الجيش وفرق عمله .

كن عاقل ولو لمرة … واقفل ادبخاتنك يا بتاع السبق !

تنبيه هام:

كعادتها في نشر وفبركة الأخبار والشائعات المضللة، قامت غرف إعلام مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ببث أخبار كاذبة مفادها ان القوات المسلحة قامت بتحرير مباني الإذاعة والتلفزيون، وعليه وجب التنبيه أن اي أخبار عن الإذاعة الآن هي اخبار مضللة القصد منها إحباط الروح المعنوية للمواطن عبر حبك الكذبة ولاحقاً يتم نفيها بتصوير فيديوهات وصور، لذلك على الجميع تلقي المعلومات من بيانات الناطق الرسمي للقوات المسلحة.

الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء

نصر من الله وفتح قريب

لو شوفتوا بيان الجيش عن تحرير الإذاعة والتلفزيون بعدين اكتبوا معقوله غرفة الجنجويد تتلاعب بيكم للمرة المليون يا طرش

بشير يعقوب