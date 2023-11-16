



حول بيان حركات دارفور المسلحة:

– قلنا من قبل أن عبدالرحيم دقلو (الغبيان) فر من فك الأسد في الخرطوم ليدخل حقل الألغام في دارفور…!!

– صحيح أن الحركات المسلحة الدارفورية حجزت في الرحلة الأخيرة في القطار المتجه إلى دارفور، ولكنها ستجد ماتنجزه هناك فلايزال في الوقت بقية ولايزال في دخان المؤامرة مايحتاج للإطفاء والمحاصرة

– تستطيع حركات دارفور أن تقدم خطابا تعبويا ظلت تتحاشاه الخرطوم، بل من واجبها أن تتحاشاه فهو خطاب يخص قاموس الصراع المعقد هناك!!

– دخول الحركات المسلحة إلى ميدان المعركة سيُسقط كثيرا من الخرق من حول خاصرة التمرد وذراعه السياسي قحط، بأن حربهم الحالية هي حرب ضد الإسلاميين

– ستجد شرذمة قحط نفسها تقاتل حلفاءها السابقين في ( حركات الكفاح المسلح ) بل وتقاتلهم تحت راية ( الجنجويد ) خصوم الأمس القريب لتثبت للدنيا أنها مجرد فتاة ليل تتقلب في الأرصفة العارية

– دخول الحركات المسلحة إلى ساحة الحرب سيهز وبشدة مقعد محمد كاكا في تشاد وسيربك حسابات عرب النيجر في الأحواز التشادية

– دخول الحركات المسلحة إلى ساحات المقاتلة للدفاع عن انسان دارفور سيعطي هذه المعركة ضد التمرد عنوانا جديدا و( إنشاء ) جديدة ولغة تعبير مختلفة سيحرج أدعياء مناصرة الهامش!!

– دخول الحركات المسلحة إلى ساحة المدافعة سيحرج حتى المرتزقة من أبناء عمومتهم الرخيصين الذين استدرجهم عبدالرحيم بالمال والخديعة عندما أوهمهم أن الخرطوم هي فقط ميدان الصراع

– ( العُرة) صلاح مناع هل تسمعني ؟؟؟

– دخول الحركات المسلحة إلى ساحة المدافعة عن السودان سيسقط أضحوكة إسقاط سودان ٥٦ أحد العناوين البليدة التي يلوكها حميدتي بغباء فإذا كانت الخرطوم هي عاصمة النخب فإن فاشر السلطان هي إحدى عواصم سودان ٥٦ إن لم تكن( ستهن ) !!

– ستكتشف (دويلة) تمويل الحرب أخيرا أنها اختارت( أراجوز إخوان ) لتنفيذ أجندتها فنحروا أهلهم على تخوم العمالة والارتزاق

– دخول حركات دارفور للمدافعة عن عاصمة السودان الغربية( الفاشر) له مابعده …

– ولاعزاء لعبدالرحيم (البوم)!!

حسن إسماعيل

16 نوفمبر 2023م