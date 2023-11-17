حركات دارفور تصحح موقفها
حركات دارفور تصحح موقفها
(أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي)
في موقف وطني يحسب لقادتها حركات دارفور الموقعة على إتفاق سلام جوبا تصحح موقفها و تقرر الإنحياز الكامل للشعب السوداني و قواته المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإنقلابية المتمردة و داعميها بالداخل و الخارج .
الموقف الجديد لهذه الحركات جاء بعد ضغوط كثيفه من الرأي العام الدارفوري و من ناشطي الإقليم في الخارج خاصة بعد جرائم المليشيا و إنتهاكاتها الفظيعة ضد المواطنين في عدد من مدن دارفور .
واجهت هذه الحركات ضغوطاً داخلية و خارجية كثيفة جداً من أجل الوقوف مع الإتفاق الإطاري – سيئ السمعة – ككتلة و عندما لم تستجب خرج من صفها كل من الهادي إدريس و الطاهر حجر و التحقا بالإطاري ثم انحازا إلى صف المليشيا المتمردة في حربها ضد الدولة السودانية ، و لحق بهما سليمان صندل و جماعته التي انشقت عن حركة العدل و المساواة و اختارت الوقوف إلى جانب المليشيا .
تعودت أن أقول لمن أحسن أحسنت و لمن أساء أسأت ، و قد إنتقدت موقف هذه الحركات عندما اختارت الحياد في معركة لا تقبل الحياد و لا أنصاف المواقف .
نتمنى أن نرى تحولاً سريعاً على الأرض في الأيام المقبلة في دارفور من أجل إنسانها الذي دفع ثمن تخلي الحركات عنه و تركها له.في مواجهة المليشيا المتمردة المجرمة التي قامت بأبشع الجرائم و الإنتهاكات تجاهه .
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
16 نوفمبر 2023
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