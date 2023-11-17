معركة المليشيا ليست ضد الفلول وليست ضد البرهان ولا ضد الجيش ولكنها ضد الأمة السودانية





إعلان الحركات المسلحة عن مشاركتها في جميع العمليات العسكريه خطوة مهمة وتاريخية صحيح أنها جاءت متأخرة لكنها خير من أن لا تأتي..

وبهذا الإعلان الذي جاء متزامناً مع دخول قبيلة الجموعية في خط المواجهة الأول مع المليشيا وهي تدافع عن عرضها وشرفها ومع موقف ناظر قبيلية الرزيقات ضد المليشيا في مدينة الضعين يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن معركة المليشيا ليست ضد الفلول كما يصورون ذلك وهي ليست ضد البرهان ولا ضد الجيش ولكنها ضد الأمة السودانية التى تداعت وتنادت لسحق ودحر هذه العصابة المجرمة التي هي بأذن الله إلى زوال..

أم وضاح