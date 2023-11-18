غازي صلاح الدين: محمد الامين تغنى للحياة والجمال وغنى للوطن فابدع





بسم الله الرحمن الرحيم

عرفت الاستاذ الراحل الموسيقار محمد الامين وانا نفر من بين ملايين السودانيين استمعوا له وقدروا فنه . ثم التقيت به عندما كنت وزير للثقافة والإعلام فلم يغير شيئا من نمطه كان رجلاً ذا شخصية لها اثر مباشر على الناس .

تغنى للحياة والجمال وغنى للوطن فابدع وكان اذا اختار من الشعر ابدع وكان اذا اختار من اللحن امتع .

من المحزن ان يمضي الاستاذ محمد الامين هذه الايام الى لقاء ربه والسودان الذى غنى له والذي مدح له وجعله موضوعا في حياته لا يتوانى في الاخلاص له والعمل من اجله وعزاءنا ان الكلمات التي قالها ابو اللمين كما يسميه محبوه ما زالت قائمة ومعلقة، وحقيقة ما تركه من تراث مستفيض ومبدع سينتشر على مدى الأجيال .. الرحمة والمغفرة له .

د.غازي صلاح الدين العتباني

١٣ نوفمبر ٢٠٢٣