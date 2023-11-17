



لقد خرجت الحرب من الأطر الجهوية والعرقية التي أراد البعض وضعها فيها، واصبحت بدلاً من ذلك ملحمة للوحدة الوطنية.

شرقاً يقف كل الشرق مع الجيش. وغرباً انحازت الحركات المسلحة التي تمثل الإقليم سياسياً لتقاتل صفاً واحداً مع بقية أهل السودان، وكذلك النيل الأزرق حيث حركة مالك عقار الذي اندمجت قواته سلفاً في الجيش.

والأهم من كل ذلك، ظل الجيش العمود الفقري لوحدة البلد متماسكاً ولم ينقسم على أسس جهوية كما أراد له الأعداء، وكذلك بقية أجهزة الدولة.

وقريباً سينتفض عرب دارفور أنفسهم في وجه المليشيا التي قتلت أولادهم في معركة خاسرة ضد كل الشعب السوداني. ففي النهاية ما هو وزن عائلة آل دقلو في دارفور؟ لا شيء. الدعم السريع كان عبارة عن إمبراطورية عسكرية-إقتصادية تستمد قوتها من المركز في الخرطوم، بعد فقدانها هذه الوضعية تتحول إلى مجرد حركة مسلحة في إقليم دارفور مثل العدل والمساواة أو حركة تحرير السودان مع الفارق في القضية والأهداف.

الدعم السريع ليس حركة نضال مسلح قامت على أيديولوجيا معينة، هي قامت كمليشيا تحت رعاية الدولة تقودها عائلة. وهذه العائلة شمسها قد مالت نحو الغروب؛ السلاح الذي تقاتل به ليس ملكها والجنود الذين يحملون السلاح ملك القبائل متى ما سحبتهم قبائلهم أفلس آل دقلو من كل شيء.

حليم عباس

