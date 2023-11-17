النظام الحاكم في تشاد سيرفض استخدام مطار أم جرس لقتال أخوتهم الزغاوة في السودان





بانضمام معسكر مني اركو مناوي وجبريل إبراهيم إلى الجيش السوداني فمعنى ذلك تحييد مطار أم جرس، سيرفض النظام الحاكم في تشاد أن يتم استخدام المطار لقتال أخوتهم الزغاوة في السودان، وإن فعلوا سيقتحم سكان أم جرس المطار ويوقفوه عن الخدمة.

هذا أفضل تخطيط استراتيجي يقدمه الجيش أن يتم تحويل الحركات المسلحة في دارفور من موقف الحياد إلى الانضمام إليها، ستتوقف الحكومة التشادية فوراً عن تشغيل المطار لأنها تعلم يقيناً أن المتضرر الأكبر في أي أزمة سياسية للزغاوة في السودان هو النظام الحاكم التشادي.

– سعيد أبكر