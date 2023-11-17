شاهد.. آخر رسالة صوتية للفنان الراحل محمد الأمين قبل أيام من وفاته يتحدث فيها مع أحد أقاربه (كنت أتمنى أزور أبوي ود مدني وأشكو له البرهان وحميدتي)





كشف نشطاء على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان عن آخر رسالة صوتية للفنان السوداني الراحل محمد الأمين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الرسالة بعثها الفنان الكبير والملقب بالباشكاتب الذي رحل الأسبوع الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض لإبن خالته.

وقال ود الأمين في رسالته لإبن خالته: (كنت أتمنى أزور أبوي ود مدني وأشكو له البرهان وحميدتي). وتمنى الراحل أن يعود السودان كما كان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين