شاهد بالصورة والفيديو.. الشاعر بشرى البطانة يجلس جوار الفنانة إيمان الشريف بالسعودية ويلقي عليها قصيدة شعرية قوية والمطربة تتابعه باهتمام وتعبر عن اعجابها بالمفردات ومتابعون: (شكلها أغنية جديدة)





تداول جمهور ومحبي الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف مقطع فيديو حديث تم تصويره قبل أيام بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة خلال المقطع مع الشاعر المعروف بشرى ود البطانة الذي يقيم هو الآخر بالمملكة العربية السعودية.

شاعر البطانة قام بإلقاء قصيدة شعرية قوية على المطربة والحاضرون الجلسة, وتابعت الفنانة نص القصيدة باهتمام كبير وهو ما جعل الجمهور يتوقع أن يتحول النص إلى عمل فني جديد عبر أغنية تقوم بتدشينها المطربة قريباً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين