الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطة طوارئ الخريف

كشف العميد شرطة أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر مقرر اللجنة العليا للطوارئ للخريف جاهزية قواته لتنفيذ خطة طوارئ الخريف حيث تباشر الوحدات الميدانية لقوات الدفاع المدني بالولاية مهامها منذ بداية تباشير الخريف. وأفاد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أنه تم وضع خطة للطوارئ للأمطار الشتوية منذ أغسطس وتمت إجازتها بجميع محاورها وباشرت غرفة الطوارئ مهامها ميدانياً في جميع أنحاء الولاية وتم استنفار جميع وحدات قوات الدفاع المدني (الدفاع المدني – هيئة الموانئ البحرية والدفاع المدني – المطار والدفاع المدني – قطاع البترول والولاية ) إضافة إلى جميع الأطقم المساندة لتكون في حالة استعداد تام لمجابهة أي طارئ مع تجهيز كافة الآليات والمعدات والمعينات الضرورية والمركبات، مناشدا المواطنين التقيد بإجراءات السلامة والوقاية عند هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول والابتعاد عن عن التجمعات المائية وعدم لمس الأدوات الكهربائية المبتلة واستخدام الطرق الآمنة عند قيادة المركبات وعدم المجازفة بقطع مجاري السيول والأمطار.

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى تواصل الزيارات الميدانية للجنة الطوارئ حيث شملت عددا من محليات الولاية بكل من محليات سنكات وجبيت والقنب والأوليب وبورتسودان. وقد تكللت جهود الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر بإنقاذ (28) شخصا جرفت السيول مركبتهم في أحد وديان مدينة بورتسودان فيما استشهد 10 آخرون.

وتواصل فرق الدفاع المدني بالولاية عملها في سحب المياه المتراكمة على مدار الساعة بمختلف أحياء المدينة خاصة مناطق الهشاشة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان