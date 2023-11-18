شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء أسيوية ترقص مع مغترب سوداني بإحدى الدول الخليجية على أنغام أغاني الربابة وساخرون: (يا طارق بروفة شوف شغلك)





حظي مقطع فيديو لشاب سوداني بإحدى دول الخليج بمشاهدات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشاب السوداني وهو يجلس مع فتاة من إحدى الدول الأسيوية وصفها المتابعون بالحسناء.

وتفاعلت الفتاة الأسيوية مع أغاني الربابة السودانية بالرقص, جمهور مواقع التواصل علق المقطع بتعليقات متباينة ما بين مشيدة وساخرة, وكتب أحد المعلقين ساخراً: (يا طارق بروفة شوف شغلك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين