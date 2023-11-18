مكي المغربي: حظرني المواطن السوداني “المتسعود” طه عثمان على الواتساب





حظرني المواطن السوداني “المتسعود” طه عثمان على الواتساب، لانه ضاق صدره بالنصائح المتكررة، أو ربما هو غير مسموح له بتلقي النصائح، ولا حرية له في استخدام الموبايلات بأمر من يستخدمونه، بسبب “كفاويه” وفشله الكارثي الذي جرهم لمعاداة الشعب السوداني. هو أصلا حظرني من قبل واعادني فقط ليرسل لي فيديو حميدتي المفبرك الأول، وقد كان فرحانا به، ثم صمت بعد أن اتضحت الخديعة، وبقي يتلقي مني النصائح، دون تعليق، بالاضافة الى رسائل الجمعة والصباح.

ليس من عادتي الحديث عن شخص في الأسافير اذا كان يتواصل معي مباشرة ويقبل النصيحة، وطالما هو ارادها علنية فله ذلك.

مكي المغربي