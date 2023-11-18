شاهد بالفيديو.. رجل سوداني “يهيج” و “يستحول” خلال حلقة مديح.. يشترط “عض” المادح حتى يستريح والأخير يلبي طلبه ويسمح له “بعضه” في يده





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني وهو جالس في حلقة مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتفاجأ الجميع بتفاعل الرجل مع المديح لدرجة جعلته يهيج و “يستحول” ويشترط “عض” رغم مساكه من قبل العشرات من الحاضرين.

واشترط الرجل بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين “عض” المادح حتى يستريح, ليستجيب المادح لطلبه ويتركه “يعضه” في يده.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين