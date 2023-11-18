راشد عبد الرحيم: أن تأت متأخرا





أعلنت حركات دارفور الموقعة علي إتفاقية جوبا تخليها عن موقف الحياد الذي وقفته منذ إندلاع الحرب .

جاء هذا الموقف بعد تهديد قوات التمرد لمدينة الفاشر عاصمة دارفور .

شمال دارفور تشكل الحاضنة الإجتماعية لهذه الفصائل . هذا الموقف الجديد سيشكل تغيرا في الحرب و يؤمن الفاشر و المواطنين الذين يعيشون فيها و في شمال دارفور .

موقف وطني جيد يحسب لهذه الفصائل و إن جاء متأخرا .

تبين للحركات ان حرب الدعم السريع ليس حربا ضد دولة ٥٦ و لا علاقة لها بالديمقراطية بل هي حرب قبيلة تسعي للهيمنة و حكم دارفور .

حتي حواضن التمرد من قبائل الرزيقات و المسيرية إستبان لها خطر الحرب و إنكفأت علي مدنها لتحميها من المتمردين .

علي أهل دارفور أن يعلموا انهم مواطنون في دولة إسمها السودان و أن أمنهم و سلامتهم في سلامة وطنهم . و ان تفريطهم في الخرطوم و وقفوهم متفرجين عليها و هي تدمر و يهلك أهلها هو موقف غير وطني .

الموقف الصحيح المرجو منهم هو ان تكون الخرطوم عندهم مثل دارفور . و ان المواطن السوداني حرام دمه سواء كان جعليا أو شايقيا أو رزيقيا هو أمانة عند كل أهل السودان الواحد الذي لا يبعض و لا يقسم و لا فضل فيه لمواطن علي الأخر بسبب الجهة و القبيلة .

أهل الشمال قاتلوا في هذه الحرب دفاعا عن المسيرية و المساليت و الرزيقات و لا يزالون و لن يعجزهم الدفاع عن السودان كله .

وحدة السودان تكون بالدفاع عنه كله و ألا فلن يعود من سودان .

عندما يحل السلام في السودان فإن أهل دارفور سيكون في أعناقهم أن يصححوا المواقف الخطأ التي وقفوها في الحرب . الخرطوم لن تنتظر أن تهاجمها كل مرة قوة آتية من دارفور و ها هي قبائل الخرطوم تعمل لحمايتها و حماية أهلها و تشهد علي ذلك وقفة أبناء الجموعية و المستنفرين في كل الشمال .

راشد عبد الرحيم