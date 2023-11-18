



وكلكم آتيه يوم القيامة فردا ..

المستنفر الوطني الذي يقاتل في الخرطوم له هدف واضح محدد سيسأل عنه يوم القيامة وعليه أن يحاجج.

كنت ادافع عن عرضي وأهلي ومالي وبيتي وحقنا أن نعود إلى بيوتنا وأحيائنا ونستأنف حياتنا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه وماله فهو شهيد.

أما الدعامي فبم سيحاجج أمام ربه يوم القيامة ؟

لم يأته أحد من هنا معتديا عليه في فريقه ليسلب ماله أو ينتهك عرضه أو يخرجه من بيته.

هو من عبر المسافات إلى جغرافيا الآخرين وديارهم ، فبماذا يحاجج ؟!

كنت أقاتل من أجل إنهاء دولة 56 ! من أجل الديموقراطية ! من أجل الحكم المدني !

وهل تبيح له هذه العناوين إذا صحت أموال الناس وممتلكاتهم وأعراضهم بدعوى أنها غنائم ؟!

فليجهز كل فريق حجته قبل التوجه للقتال.

#كمال_حامد 👓