بالصور.. إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل تسترد عربة مسروقة

تمكنت شعبة العمل الميداني بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل من إسترداد عربة تويوتا فورشينال برقم اللوحة “خ10 60888” بالتعاون والتنسيق مع إدارة مرور الولاية وإدارة مكافحة التهريب.

وجرى توقيف متهمان إثنان وهما في طريقهما الى خارج الولاية وبحوزتهما العربة المذكورة والتي كان مالكها قد أبلغ عن سرقتها ودون بلاغا جنائيا بالواقعة بقسم شرطة الأوسط عطبرة.