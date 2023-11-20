ضربوه بـ شومة.. 3 أشخاص يعتدون على عامل ديلفرى لسرقته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (عامل توصيل طلبات “مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم”) بأنه أثناء استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته و استولوا منه على الدراجة النارية قيادته ، ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد