شاهد بالفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تظهر في إطلالة مثيرة مع صديقها وهي تتحدث باللهجة السورية وسط سخرية واسعة من الجمهور: (خلاص فكت العرش)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حقق رواجاً واسعاً بعد أن تم تداوله على السوشيال ميديا بغزارة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المذيعة السودانية اللامعة تسابيح مبارك خاطر, وهي في دردشة مع أصدقائها بقناة سكاي نيوز عربية التي تعمل بها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من المذيعة المتألقة بعد ظهورها مع صديقها السوري, وهي تتحدث اللهجة السورية, وكتب أحدهم (خلاص فكت العرش) ورد عليه آخر: (لهجتنا السودانية مالها عيبيها لي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين