شاهد.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم تبهر متابعيها بإطلالة جديدة والجمهور يعلق: (سندعمك مثلما دعمنا حمدوك)





نشرت الحسناء السودانية تسابيح دياب, صورة حديثة لها وذلك عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجدت اعجاب واهتمام المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, خلال الصورة وهي في كامل أناقتها الأمر الذي جعل المتابعين يتبارون على نشر تعليقات الإعجاب والغزل.

الحدير بالذكر أن تسابيح دياب, كانت قد رشحت نفسها في مسابقة ملكة جمال العالم وسط تعليقات مشيدة بالخطوة وساخرة منها وكتب أحد المعلقين: (سندعمك مثلما دعمنا حمدوك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين