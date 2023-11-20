شاهد بالصور.. ممثلة سودانية تشارك النجم المصري الشهير محمد رمضان بطولة فيلمه الجديد (أسد اسود)





تداول عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة لطاقم العمل الذي سيشارك الفنان المصري الشهير محمد رمضان في فيلمه الجديد (أسد اسود).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر ممثل سوداني وممثلة سودانية ضمن قائمة الممثلين في الفيلم الجديد لمحمد رمضان.

وتواجد الممثل السوداني المعروف ميسرة السراج, والممثلة اسلام مبارك, ضمن قائمة الفيلم الذي سيبدأ تصويره الشهر المقبل.

وضمت القائمة بحسب متابعات محرر موقع النيلين إضافة للبطل محمد رمضان, ماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة وعلي قاسم واحمد عبد الحميد والممثلين السودانيين محمود السراج وإسلام مبارك ، تأليف واخراج محمد دياب.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين