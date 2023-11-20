



فيديو ظهور عثمان عمليات ونشوة الانتصار في جبل أولياء ضاعت في لحظة؛ أضاعها جنجويدي تبرع بتصوير القصف العنيف لطيران الجيش لهم؛ حيث أظهر الجثث متناثرة وكذلك السيارات وجنود المليشيا “جنب الحيط” حرفياً وفي حالة صدمة يرددون بعض الأدعية التي لن تغني عنهم.

مشكلتنا عندنا ناس مهزوزين ورجفات بشكل مزعج. أقل تقدم للمليشيا يبدءوا في السكاليب والنواح ونشر مشاعرهم السلبية التافهة في كل مكان.أنا أمقت هذا النصف من الناس أكثر من الجنجويد، ولو كانت هناك فائدة في انتصارات الجنجويد فهي تعذيب هذا الصنف من البشر.

عندما كان هناك ما يستدعي قدم الجيش عشرات الشهداء في دقائق لحماية القائد العام. ودافع باستماتة عن القيادة العامة وبقية معسكرات الجيش، سلاح الإشارة والمهندسين والمدرعات وغيرها. لم ينسحب الجيش أو يستسلم رغم قوة وشراسة المليشيا في بداية الحرب. ودافع عن المواقع التي أراد أن يتمسك بها.

وحينما لا يكون الأمر يستدعي الصمود والقتال حتى آخر جندي قد يقرر الجيش الانسحاب لسبب أو آخر. الإنسحاب المنظم جزء من تكتيكات الحرب، خصوصاً في المعارك غير الحاسمة والتي لا تحدد نيجتها نهاية الحرب.

حليم عباس

