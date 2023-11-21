🔴 ما لا يفعله القحاطة
🔴ما لا يفعله القحاطة
▪️ لا يتتقدون الجواسيس والمتعاونين مع المتمرين .
▪️ لا بتحدثون عن استجلاب المتمردين للمرتزقة الأجانب .
▪️ لا يدعون الناس إلى عدم الاستجابة لاستنفارهم .
▪️ لا ينتقدون مستنفريهم بأي صورة .
▪️ لا يتحدثون عن تهريب السلاح لهم .
▪️ لا يردون على أكاذيبهم مهما كانت مكشوفة .
▪️ لا يصمتون عن اتهامهم بمحاولة الانقلاب والتمرد، ويردون نيابة عنهم .
▪️ لا ينتقدون أي قيادي منهم بالاسم .
▪️لا يتهمونهم بالتعنت عندما يرفضون إخلاء المنازل والمرافق .
▪️ لا يطلقون عليهم أي نعت أو تسمية قدحية مهما فعلوا .
▪️لا يمتنعون عن نعت ضحاياهم المحتلة منازلهم “بالبلابسة” إذا طالبوا بحسمهم بعد أن رفضوا تنفيذ اتفاق الخروج منها .
▪️لا يمتنعون عن إعلان ترحيبهم بتصريحات ومواقف بعض القادة الأفارقة المنحازة لهم .
▪️ لا يمتنعون عن المشاركة في حملاتهم الإعلامية .
▪️ لا يشتركون في أي حملة إعلامية تفضح إجرامهم .
▪️لا يمتنعون عن مهاجمة من يفضحونهم .
▪️لا يقبلون باللغة المستخدمة في إدانتهم ولا يستخدمونها .
▪️ لا يشتكونهم للمنظمات الحقوقية الدولية .
▪️لا يقبلون الدعوات لتصنيفهم كمنظمة إرهابية .
▪️ لا يتحدثون عن توسيعهم للحرب عندما ينقلونها إلى مناطق جديدة .
▪️ لا يتحدثون عن تهديدهم لوحدة البلد عندما يلوحون بالتقسيم وتشكيل حكومتهم .
▪️ لا ينشرون أخبار هزائمهم .
▪️لا يعلقون سلباً على أي بيان لهم .
▪️ لا يأتون على سيرة الحرب الأهلية أو قبلنة الصراع مقرونة مع فعل أو قول صادر منهم .
وهذا غيض من فيض كرمهم مع جناحهم العسكري . ومع ذلك يحدثونك عن الحياد، ويتهمونك بالموقف اللاأخلاقي المنحط إذا قدمت للجيش، بطريقة مستقيمة، رُبع ما يقدمونه للمتمردين بطرق ملتوية !
في حب يا أخوانا أكتر من كدة ؟
رصد/ #ابراهيم_عثمان
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