



🔴ما لا يفعله القحاطة

▪️ لا يتتقدون الجواسيس والمتعاونين مع المتمرين .

▪️ لا بتحدثون عن استجلاب المتمردين للمرتزقة الأجانب .

▪️ لا يدعون الناس إلى عدم الاستجابة لاستنفارهم .

▪️ لا ينتقدون مستنفريهم بأي صورة .

▪️ لا يتحدثون عن تهريب السلاح لهم .

▪️ لا يردون على أكاذيبهم مهما كانت مكشوفة .

▪️ لا يصمتون عن اتهامهم بمحاولة الانقلاب والتمرد، ويردون نيابة عنهم .

▪️ لا ينتقدون أي قيادي منهم بالاسم .

▪️لا يتهمونهم بالتعنت عندما يرفضون إخلاء المنازل والمرافق .

▪️ لا يطلقون عليهم أي نعت أو تسمية قدحية مهما فعلوا .

▪️لا يمتنعون عن نعت ضحاياهم المحتلة منازلهم “بالبلابسة” إذا طالبوا بحسمهم بعد أن رفضوا تنفيذ اتفاق الخروج منها .

▪️لا يمتنعون عن إعلان ترحيبهم بتصريحات ومواقف بعض القادة الأفارقة المنحازة لهم .

▪️ لا يمتنعون عن المشاركة في حملاتهم الإعلامية .

▪️ لا يشتركون في أي حملة إعلامية تفضح إجرامهم .

▪️لا يمتنعون عن مهاجمة من يفضحونهم .

▪️لا يقبلون باللغة المستخدمة في إدانتهم ولا يستخدمونها .

▪️ لا يشتكونهم للمنظمات الحقوقية الدولية .

▪️لا يقبلون الدعوات لتصنيفهم كمنظمة إرهابية .

▪️ لا يتحدثون عن توسيعهم للحرب عندما ينقلونها إلى مناطق جديدة .

▪️ لا يتحدثون عن تهديدهم لوحدة البلد عندما يلوحون بالتقسيم وتشكيل حكومتهم .

▪️ لا ينشرون أخبار هزائمهم .

▪️لا يعلقون سلباً على أي بيان لهم .

▪️ لا يأتون على سيرة الحرب الأهلية أو قبلنة الصراع مقرونة مع فعل أو قول صادر منهم .

وهذا غيض من فيض كرمهم مع جناحهم العسكري . ومع ذلك يحدثونك عن الحياد، ويتهمونك بالموقف اللاأخلاقي المنحط إذا قدمت للجيش، بطريقة مستقيمة، رُبع ما يقدمونه للمتمردين بطرق ملتوية !

في حب يا أخوانا أكتر من كدة ؟

رصد/ #ابراهيم_عثمان