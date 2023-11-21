شاهد بالفيديو.. بسبب أناقتها المعهودة ورقصاتها المثيرة في هذا المقطع.. جمهور مواقع التواصل يختار الفنانة هدى عربي ملكة لجمال السودان دون منازع





نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث للفنانة هدى عربي حقق أعلى نسبة مشاهدات على الصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضجة المطربة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني داخل إحدى صالات الأفراح.

وظهرت عربي بكامل أناقتها وهي تقدم فاصل من الرقص على أنغام أغنية (هب النسيم), إطلالة المطربة حصدت آلاف الاعجابات مع تعليقات تؤكد أن هدى عربي ملكة جمال السودان دون منازع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين